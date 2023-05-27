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Образовательный сервис Zaochnik: срочная помощь студентам в написании работ!

2700 экспертов ежегодно помогают 2 586 284 студентам

Круглосуточная поддержка Круглосуточная поддержка 24/7
Контроль качества Контроль качества услуг
Бесплатные корректировки Бесплатные корректировки

Как мы работаем?

Описание задачи

Вы описываете задачу

Поиск эксперта

Менеджер ищет эксперта по вашей проблеме и связывается с вами

Выполнение задания

После внесения предоплаты 25% эксперт приступает к выполнению задания

Готовая работа

После оплаты 100% услуга оказывается полностью

Смотрите наше видео и вы узнаете, как мы помогаем студентам на самом деле

2 минуты — четко и по делу!

Вас проконсультирует

Личный помощник

Личный помощник (менеджер)

  • Ответит головой за сроки
  • Сделает всё, чтобы решить вашу проблему
  • Проконтролирует выполнение услуги
  • Подберет лучшего эксперта по вашей задаче
Мудрый советник

Мудрый советник (сотрудник колл-центра)

  • Поможет описать вашу задачу
  • Обучит работе с личным кабинетом
  • Проконтролирует выполнение услуги
Персональный «Пушкин»

Персональный «Пушкин»(Эксперт)

  • Откликнется на вашу проблему
  • Проанализирует пути решения
  • Объяснит материал
  • Убедится, что вы все поняли
Шерлок Холмс

Шерлок Холмс (сотрудник отдела Контроля Качества)

  • Придирчивый и внимательный: не даст расслабиться экспертам
  • Проверит текст на уникальность сотней специальных программ
  • Просканирует каждый миллиметр оформления на соответствие нормам и ГОСТу

Отзывы студентов

Высшая математика
Вид работы:  Решение задач
Объем:  10 страниц Срок:  1 день

Я абсолютно довольна сервисом Заочник, соотношением цены и качества, сроками выполнения заказа. Исполнитель нашёлся быстро и ответственно подошёл к решению задач. Работа была сдана мне уже на следующий день. Преподаватель остался доволен качеством и поставил соответствующий высокий бал. Благодарю вас за это и при случае непременно обращусь сюда ещё раз.

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Саша (3 курс)

27 Май 2023 

| Москва
Вид работы:  Дневник по практике
Объем:  14 страниц Срок:  4 дня

В период пандемии практику мы не проходили, но при этом отчёты от нас требовали) Пришлось выкручиваться и заказывать онлайн. Образец дневника нам дали в ВУЗе, оставалось только грамотно его заполнить. Автор справился на ура, выделил цели, задачи, и подробно расписал каждый день "прохождения" практики. За работу мне поставили отлично, поэтому рекомендую с огромной благодарностью этот сервис.

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Гриша (3 курс)

26 Май 2023 

| Уфа
Вид работы:  Отчёт по производственной практике
Объем:  25 страниц Срок:  3 дня

На третьем курсе была проведена производственная практика, заставили писать отчет. По сути, ничем на предприятии не занимались, так что написать что-то было проблематично. Решил не мучить себя и прибегнуть к помощи специалистов. Отправил данные о предприятии, некоторые документы. Через неделю отчет подготовили. Содержание и наполненность приемлемая, все оформлено по ГОСТ.

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Влад (3 курс)

25 Май 2023 

| Москва
Медицина
Вид работы:  Курсовая работа

спасибо большое за оперативность, отличную курсовую, за которую получили отлично!!!

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Вера Орлова

25 Май 2023 
Экология
Вид работы:  Практическая работа

Хорошая клиентоориентированность, вежливые менеджеры. Работы выполнена раньше указанных сроков.

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Анастасия

25 Май 2023 
Биология
Вид работы:  Практическая работа
Объем:  12 страниц Срок:  3 дня

Практическая работа выполнена хорошо, получил за нее "отлично". Сам сайт порадовал простой и понятной навигацией, вежливыми менеджерами и компетентными авторами. Цены здесь недорогие, именно поэтому мой выбор пал на заочник. В целом всем доволен поэтому если понадобится ещё помощь в написании практической или контрольной, то обращусь сюда и буду советовать его другим.

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Андрей (4 курс)

25 Май 2023 

| Москва
Русский язык
Вид работы:  Курсовая работа

вы супер, всем советую, лучшая организация для студентов.

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Екатерина

25 Май 2023 
Вид работы:  Лабораторная работа
Объем:  9 страниц Срок:  2 дня

Заказанный онлайн проект был сдан даже раньше обещанного срока. При этом исполнитель всегда был на связи и легко шёл на контакт, можно было поинтересоваться на каком этапе находится выполнение работы и при необходимости попросить внести небольшие изменения. Стоимость лабораторной работы относительно невысокая, за качественный материал и полученную отметку 'отлично' не жалко было заплатить запрошенную сумму.

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Саша (3 курс)

25 Май 2023 

| Санкт-Петербург
Вид работы:  Научная статья
Объем:  25 страниц Срок:  8 дней

Обращался сюда несколько раз, последний раз касательно написания научной статьи технической направленности. Отправил тему, список литературы. Через 8 дней прислали работу (я не торопил, срочность не требовалась). Качество среднее (структура выдержана, смысл есть, уникальность близкая к пороговой), но в целом неплохо. Если понадобится, обращусь еще разок.

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Денис (5 курс)

24 Май 2023 

| Москва
Медицина
Вид работы:  Дипломная работа для колледжа

Работа выполнена в срок. Всё хорошо. Работа хорошая.

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Алёна

24 Май 2023 
Все отзывы
20 374
Отзывов
2 194 207
Довольных студентов
2 586 284
Консультаций
4,9
Средний балл

Какие мы даём гарантии?

Сделай вовремя

Сделаем вовремя

Знаем, как для тебя важно вовремя получить работу. Твой личный менеджер проследит, чтобы работу выполнили в срок качественно.

Предоставим гарантию

Предоставим гарантию

Мы будем сопровождать тебя на всех этапах выполнения работы. Если понадобится, бесплатно внесем правки и поможем во время подготовки к экзамену.

Всегда на связи

Всегда на связи

Мы будем на связи 24/7, так что если возникнут вопросы, не стесняйся — задавай!

Сделаем качественно

Сделаем качественно

Наш отдел контроля качества проверит твою работу от и до, чтобы каждая запятая была на своём месте, каждый расчёт соответствовал ТЗ и каждая таблица была оформлена по ГОСТу.

Не забывайте, что у нас действует бессрочная гарантия на дипломные и диссертации и 2 месяца на остальные работы.

Полезные сервисы для учёбы

Полезные видео для студентов

Zaochnik — сайт срочной помощи студентам и отличный выбор для тех, кому нужна консультацию по учебному предмету онлайн. Студенты очной, заочной или дистанционной форм обучения могут получить подробную консультацию по любому виду студенческих работ и быть уверены, что задание выполнят быстро и качественно.

Сервис работает на рынке образовательных услуг с 2001 года, и за это время успел себя зарекомендовать, как надежный помощник студента и во время сессии, и во время защиты магистерской диссертации.

Помощь студентам в учебе

Образовательный сервис Zaochnik сделал процесс заказа работы максимально простым. Нужно заполнить удобную онлайн-форму на сайте — и все, остальное сделает ваш личный помощник. Он найдет подходящего эксперта, проконтролирует, чтобы тот выполнил задание в срок и после оплаты передаст работу вам.

Менеджер остается на связи 24 часа в сутки, поэтому вы всегда сможете отслеживать процесс выполнения задания. А если в готовую работу нужно будет внести корректировки, их сделают бесплатно.

Одно из преимуществ сервиса помощи студентам — наличие официального договора между компанией и клиентом. Это гарантия того, что компания серьезно относится к своим обязательствам, и ваш заказ будет выполнен качественно и в срок.

Сервис помощи в написании учебных работ

Залог успеха Zaochnik в выполнении работ для студентов — опытные и квалифицированные консультанты. В компании нет случайных людей: все эксперты — люди с профильным образованием и научной степенью, преподаватели и опытные практики. Знания и большой опыт позволяют им выполнять любые виды работ:

  • контрольные и практические;
  • лабораторные и чертежи;
  • рефераты и курсовые;
  • дипломные и презентации;
  • научные статьи и диссертации.

Специалисты Zaochnik могут провести для вас консультацию или оказать помощь в написании учебных работ. Менеджеры проконтролируют, чтобы все было сделано по вашим требованиям и в установленный срок.

Zaochnik — это срочная помощь студентам, которая отреагирует на ваш вызов в любой момент и оперативно спасет от плохой оценки или «хвоста» по предмету.