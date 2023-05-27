Образовательный сервис Zaochnik: срочная помощь студентам в написании работ!

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Я абсолютно довольна сервисом Заочник, соотношением цены и качества, сроками выполнения заказа. Исполнитель нашёлся быстро и ответственно подошёл к решению задач. Работа была сдана мне уже на следующий день. Преподаватель остался доволен качеством и поставил соответствующий высокий бал. Благодарю вас за это и при случае непременно обращусь сюда ещё раз.
В период пандемии практику мы не проходили, но при этом отчёты от нас требовали) Пришлось выкручиваться и заказывать онлайн. Образец дневника нам дали в ВУЗе, оставалось только грамотно его заполнить. Автор справился на ура, выделил цели, задачи, и подробно расписал каждый день "прохождения" практики. За работу мне поставили отлично, поэтому рекомендую с огромной благодарностью этот сервис.
На третьем курсе была проведена производственная практика, заставили писать отчет. По сути, ничем на предприятии не занимались, так что написать что-то было проблематично. Решил не мучить себя и прибегнуть к помощи специалистов. Отправил данные о предприятии, некоторые документы. Через неделю отчет подготовили. Содержание и наполненность приемлемая, все оформлено по ГОСТ.
спасибо большое за оперативность, отличную курсовую, за которую получили отлично!!!
Хорошая клиентоориентированность, вежливые менеджеры. Работы выполнена раньше указанных сроков.
Практическая работа выполнена хорошо, получил за нее "отлично". Сам сайт порадовал простой и понятной навигацией, вежливыми менеджерами и компетентными авторами. Цены здесь недорогие, именно поэтому мой выбор пал на заочник. В целом всем доволен поэтому если понадобится ещё помощь в написании практической или контрольной, то обращусь сюда и буду советовать его другим.
вы супер, всем советую, лучшая организация для студентов.
Заказанный онлайн проект был сдан даже раньше обещанного срока. При этом исполнитель всегда был на связи и легко шёл на контакт, можно было поинтересоваться на каком этапе находится выполнение работы и при необходимости попросить внести небольшие изменения. Стоимость лабораторной работы относительно невысокая, за качественный материал и полученную отметку 'отлично' не жалко было заплатить запрошенную сумму.
Обращался сюда несколько раз, последний раз касательно написания научной статьи технической направленности. Отправил тему, список литературы. Через 8 дней прислали работу (я не торопил, срочность не требовалась). Качество среднее (структура выдержана, смысл есть, уникальность близкая к пороговой), но в целом неплохо. Если понадобится, обращусь еще разок.
Работа выполнена в срок. Всё хорошо. Работа хорошая.
Знаем, как для тебя важно вовремя получить работу. Твой личный менеджер проследит, чтобы работу выполнили в срок качественно.
Мы будем сопровождать тебя на всех этапах выполнения работы. Если понадобится, бесплатно внесем правки и поможем во время подготовки к экзамену.
Мы будем на связи 24/7, так что если возникнут вопросы, не стесняйся — задавай!
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